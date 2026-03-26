Una giovane donna ha ottenuto una sentenza storica in un caso contro piattaforme di social media. La ragazza, di 20 anni, ha vissuto a Chico, in California, e ha vinto una causa che riguarda la progettazione di Instagram e YouTube, accusate di aver creato dipendenza. La sentenza rappresenta un risultato significativo in un procedimento legale di grande rilievo.

Il nome è Kaley. Ha vent’anni, vive a Chico, in California, e ha appena vinto la causa più importante della sua vita. Ma la storia che ha portato in tribunale non comincia da adulta: comincia a sei anni, quando sua madre le ha messo in mano uno smartphone e lei ha iniziato a guardare video su YouTube. A undici anni è arrivato Instagram. Da quel momento, racconta, i social media sono diventati la sua vita intera – «tutto il giorno, ogni giorno» – trascinandola in un vortice di ansia, depressione, dismorfismo corporeo e pensieri suicidari. Dopo sette settimane di processo, nove giorni e circa 43 ore di deliberazione, una giuria di Los Angeles ha stabilito che quella spirale non era solo una tragedia personale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Storica sentenza: Instagram e YouTube progettati per creare dipendenza

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