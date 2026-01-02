Voi giovani e incoscienti non lo siete stati mai? Aurora Ramazzotti difende i ragazzi di Crans-Montana

Aurora Ramazzotti risponde alle polemiche sui giovani di Crans-Montana, sottolineando che non sono mai stati incoscienti. Dopo la tragedia, l’intervento mira a chiarire il ruolo dei ragazzi presenti e a evidenziare l’importanza di evitare giudizi affrettati. La discussione si concentra sulla responsabilità condivisa e sulla necessità di analizzare con attenzione gli eventi.

Aurora Ramazzotti interviene sui social dopo la tragedia di Crans-Montana, prendendo posizione contro le critiche rivolte ai giovani presenti nel locale al momento dell'incendio. Attraverso una storia di Instagram, la figlia di Michelle Hunziker esprime indignazione per i commenti apparsi online nelle ore successive all'accaduto. "Commenti vomitevoli davanti alla morte di giovani". " Le immagini di questa tragedia mi stanno tormentando ", scrive Ramazzotti, aggiungendo che a ferirla sono anche " i commenti vomitevoli di persone che, ancora una volta, non perdono occasione di tacere nemmeno davanti alla morte di così tanti giovani ".

