Nel 2026, molti scelgono di indossare la cintura sopra il blazer per creare un look più moderno e definito. Questa tendenza nasce dalla voglia di valorizzare il punto vita e aggiungere un tocco di originalità agli outfit classici. Le fashioniste sperimentano con cinture sottili o larghe, abbinate a tessuti lucidi o opachi, per ottenere effetti diversi. Alcuni preferiscono blazer oversize abbinati a cinture in pelle naturale, mentre altri optano per dettagli metallici. La scelta di accessori e materiali permette di personalizzare ogni stile.

C ome indossare la cintura sopra il blazer senza appesantire il look? Il segreto sta tutto nell’equilibrio tra volumi, lunghezze e materiali. Una scelta mirata può valorizzare il punto vita, slanciare la figura e dare nuova energia ai completi sartoriali, rendendoli perfetti sia per il giorno sia per la sera. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Cintura con borchie e blazer a pattern Due trend in uno. Da un alto la cintura borchiata, dotata di eyelet o fibbie westernrock. Dall’altro il classico blazer check, gessato o in tweed. Leggi anche › Su con la vita! Ora la cintura si porta sul blazer. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come indossare la cintura sopra il blazer nel 2026: idee styling e abbinamenti di tendenza per valorizzare il punto vita con eleganza contemporanea

