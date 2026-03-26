Improvviso malore in casa Muore Gioia Ferrari

Una donna di 79 anni, nota nella zona per il suo impegno nel volontariato, è deceduta dopo aver avuto un malore improvviso nella propria abitazione. La presenza di problemi di salute è stata riscontrata nella tarda mattinata di ieri, anche se l’evento si sarebbe verificato nella serata di martedì. La sua morte ha suscitato attenzione tra i residenti della Bassa.

E’ stata colpita da un improvviso malore in casa, forse nella serata di martedì. Ma solo nella tarda mattinata di ieri ci si è accorti di quanto era successo a Gioia Ferrari, pensionata di 79 anni, persona molto conosciuta nella Bassa, in particolare per la sua attività nel volontariato. Ieri mattina non rispondeva alla porta, all’amica con cui doveva svolgere alcuni lavoretti di pulizia in casa, nell’appartamento al quarto piano di una palazzina di via Setti, al Baccanello di Guastalla. E’ subito emerso il sospetto che fosse successo qualcosa di grave, con la porta chiusa dall’interno. Sono stati i vigili del fuoco ad accedere all’appartamento, salendo con l’autoscala fino a una finestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Improvviso malore in casa. Muore Gioia Ferrari Articoli correlati Christian Cesario muore a 33 anni a Gioia del Colle: il malore improvviso al palazzetto, giornalismo in luttoUna giornata di lavoro come tante, poi il silenzio improvviso che gela un intero ambiente professionale. Malore improvviso in casa: uomo muore a 46 anniTragedia nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, a Castel Goffredo, nel Mantovano.