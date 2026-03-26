Imprese | a 44 aziende premio ‘Company for Generation Z’ di Radar Academy

Quarantaquattro aziende hanno ricevuto il premio ‘Company for Generation Z’ di Radar Academy, riconoscimento assegnato per le iniziative rivolte ai giovani della Generazione Z. La premiazione evidenzia l’attenzione del mondo imprenditoriale verso le strategie di coinvolgimento e formazione delle nuove generazioni, considerate fondamentali per il futuro del lavoro. La cerimonia si è svolta di recente, coinvolgendo diverse realtà del settore.