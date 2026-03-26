Imprese | a 44 aziende premio ‘Company for Generation Z’ di Radar Academy
Quarantaquattro aziende hanno ricevuto il premio ‘Company for Generation Z’ di Radar Academy, riconoscimento assegnato per le iniziative rivolte ai giovani della Generazione Z. La premiazione evidenzia l’attenzione del mondo imprenditoriale verso le strategie di coinvolgimento e formazione delle nuove generazioni, considerate fondamentali per il futuro del lavoro. La cerimonia si è svolta di recente, coinvolgendo diverse realtà del settore.
(Adnkronos) – Il futuro del lavoro dipenderà sempre più dalla capacità di investire nelle nuove generazioni, in particolare nei giovani della Generazione Z. Una generazione in piena crescita: giovani che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo del lavoro, cercano la propria indipendenza e iniziano a progettare il futuro, anche in termini familiari. Questa generazione mostra. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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