Giorgianni | un credito d’imposta per le aziende che sostengono la formazione negli Its Academy

Giorgianni propone un credito d’imposta dedicato alle aziende che investono nella formazione presso le ITS Academy. La misura, inserita in una proposta di legge volta a favorire l’occupazione giovanile, è attualmente all’esame della commissione Finanze della Camera. L’obiettivo è incentivare le imprese a sostenere percorsi formativi qualificanti, contribuendo allo sviluppo delle competenze e all’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

