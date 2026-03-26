Il Tribunale dei minorenni | Misura di sicurezza Mi aspetto una perizia

Il Tribunale dei minorenni ha disposto una misura di sicurezza e ha richiesto una perizia sul caso. Attualmente, le indagini sono affidate alla Procura e al tribunale dei minorenni di Brescia, che ha competenza anche per Bergamo. La situazione è sotto esame e si attende l’esito delle verifiche richieste dall’autorità giudiziaria.

Il caso è ora nelle mani della Procura e del tribunale dei minorenni di Brescia, competenti per Bergamo. Due donne, la procuratrice Giuliana Tondina e la presidente del Tribunale Laura D’Urbino, ragionano su una storia che sembra la trama di una fiction. Invece è realtà: un ragazzino nei corridoi con pantaloni mimetici e una maglietta su cui appare scritto “Vendetta“, nello zaino ha una pistola scacciacani, in mano ha un coltello. E sotto gli occhi dei compagni si scaglia contro l’ insegnante. A casa, si scoprirà, detiene del materiale che si sospetta esplosivo. "In Italia chi non ha compiuto 14 anni non è imputabile, non può essere processato e punito penalmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Tribunale dei minorenni: "Misura di sicurezza. Mi aspetto una perizia" Articoli correlati Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato di un aspetto»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Sgarbi, il tribunale dispone una perizia medica: si valuta la capacità di autodeterminarsiIl Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica su Vittorio Sgarbi per accertare se sia in grado di comprendere pienamente il significato... Contenuti utili per approfondire Il Tribunale dei minorenni Misura di... Temi più discussi: Il Tribunale dei minorenni: Misura di sicurezza. Mi aspetto una perizia; La famiglia nel bosco - effetti dei media sui casi di cronaca; Quindicenne pestato dal branco, individuati i responsabili: sono tutti minorenni; Aggredì una donna mentre faceva jogging, condannato a dodici anni. Il Tribunale dei minorenni: Misura di sicurezza. Mi aspetto una periziaLa presidente di Brescia, Laura D’Urbino, ipotizza l’iter giudiziario Nella mia carriera ne ho viste solo due sui minori. È un fatto eccezionale . ilgiorno.it Bergamo, allarme giovanissimi: reati triplicati. La presidente del Tribunale dei minori: «Ma le comunità scoppiano»«Il termine maranza? È sicuramente gergale, noi giudici non lo usiamo, salvo per volerci riferire al nuovo fenomeno di gruppi di ragazzini, spesso minorenni o neomaggiorenni, che stazionano nelle ... bergamo.corriere.it UNO SVILUPPO A MISURA DI BAMBINO Nuove linee guida promuovono uno sviluppo orientato all’infanzia. Un approccio integrato che coinvolge famiglie,scuole e istituzioni,per un ambiente più sicuro e favorevole alla crescita delle nuove generazioni. Di - facebook.com facebook Gli #ospedali sono sempre meno a misura di #anziano. Metà reparti in overbooking e carenza personale quotidianosanita.it/lavoro-e-profe… @FADOIOfficial x.com