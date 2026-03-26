Il tour nel Cesenate Dal lago di Quarto alle sponde del Savio tra insidie e opportunità

Un tour nel territorio del Cesenate ha portato a visitare il lago di Quarto e le sponde del fiume Savio, attraversando zone caratterizzate da insidie e opportunità. La mattinata è stata dedicata a un sopralluogo nei luoghi colpiti dall’alluvione del 2023, con particolare attenzione alle aree che hanno subito frane ed esondazioni. Il percorso ha coinvolto ambienti appenninici e zone della pianura.

Dagli scenari appenninici fino alla pianura cesenate per visionare il corso del fiume Savio: una mattinata dedicata a perlustrare i luoghi che durante l’ alluvione del 2023 hanno pagato un carissimo prezzo in termini di frane ed esondazioni. Ieri, la visita della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico presieduta da Pino Bicchielli, è iniziata sulle rive del lago di Quarto, in un luogo che da anni è al centro del dibattito politico territoriale nell’ottica della gestione di un bacino il cui destino è strettamente legato a quello del fiume Savio e di tutto questo spicchio di Romagna. A fare gli onori di casa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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