il referendum certifica il valore dei riformisti a milano appunti per futuri sindaci

Un referendum ha confermato il ruolo dei riformisti a Milano, una città spesso considerata un laboratorio politico. La domanda centrale riguarda quanti siano effettivamente i riformisti presenti nel capoluogo lombardo. Si trattava di una verifica, attraverso questa consultazione, della presenza e del peso di questa componente politica, con l’obiettivo di comprendere la sua influenza futura nel panorama cittadino.

Dai numeri del referendum emerge un riformismo milanese evanescente: disperso, minoritario e incapace, oggi, di incidere davvero sugli equilibri politici della città La domanda rimane: ma quanti sono i riformisti a Milano? Ce la si era posta proprio qui, confidando che il referendum – nella città laboratorio di Milano – avrebbe fatto da cartina di tornasole. E consentito di contare in modo quantomeno indicativo il peso specifico dei riformisti. Negli anni di Expo era semplice: a Milano era il popolo di Renzi. Circoli, attività, pubblicistica. Oggi sono diventati un bosone: si sa che esiste, ma bisogna durare fatica per determinarne il peso. E dunque, dopo il referendum? La risposta è nelle urne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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