Sul fine vita la Consulta si è fatta autogol

La Corte costituzionale ha affermato il diritto al suicidio medicalmente assistito, prevedendo il coinvolgimento del Sistema sanitario nazionale. Questa decisione rappresenta un importante chiarimento sul fine vita, evidenziando l’evoluzione delle normative e il riconoscimento di specifici diritti in ambito sanitario. La pronuncia sottolinea l’importanza di un equilibrio tra autonomia individuale e tutela della dignità, senza però suscitare eccessivi clamori o giudizi polemici.

La Corte costituzionale ribadisce l'esistenza di un diritto al suicidio medicalmente assistito con il coinvolgimento dell'Ssn. Allo stesso tempo, però, dichiara nulla la normativa con cui la Regione Toscana aveva cercato di darvi attuazione. *Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione Con la sentenza n. 2042025, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla presidenza del consiglio dei ministri avverso la legge regionale toscana n. 162025 in materia di fine vita, ha, tra l'altro, confermato un principio già espresso nella precedente sentenza n.

