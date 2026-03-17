Il 18 marzo 2026, nel nuovo episodio de Il paradiso delle signore, Jhonny rimane ferito a causa di una donna che ama. La puntata va in onda mercoledì alle 16:10 su Rai 1 e vede protagonisti i personaggi della soap, in onda dal 2015. La vicenda si svolge nel contesto della storyline quotidiana della serie.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signor e, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 129 (EX 133). Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026. Nella puntata precedente di martedì 17 marzo. Martedì 17 marzo avevamo lasciato i personaggi de Il paradiso delle signore così. Umberto chiede a Rosa di essere intervistato per chiarire la propria posizione in merito al finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 18 marzo 2026: Jhonny ferito per la donna che ama

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