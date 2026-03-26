Il Comune e Infopoint di Ceglie Messapica presenti alla Fiera del Cicloturismo di Padova

Dal 27 al 29 marzo, il Comune di Ceglie Messapica e l'Infopoint locale parteciperanno alla Fiera del Cicloturismo di Padova. La manifestazione si svolge nella città veneta e coinvolge enti e operatori del settore del turismo in bicicletta. Sono previste esposizioni, incontri e presentazioni di itinerari ciclabili. La presenza di Ceglie Messapica si inserisce in un'occasione di confronto e promozione del territorio.

CEGLIE MESSAPICA - Il Comune e Infopoint di Ceglie Messapica saranno presenti alla Fiera del Cicloturismo di Padova, dal 27 al 29 marzo. Un’importante possibilità per far conoscere gli “Itinerari Lenti della Murgia Messapica”, all’interno dello spazio di PugliaPromozione della Regione Puglia. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Il Comune e Infopoint di Ceglie Messapica presenti alla Fiera del Cicloturismo di Padova Articoli correlati Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’ArnoArezzo, 21 marzo 2026 – Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’Arno. Ceglie Messapica e Ceglie del Campo, una serata studio tra storia e archeologiaStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Mercoledì...