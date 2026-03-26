I minori fanno più reati Perché la multa ai genitori è una presa in giro?

Negli ultimi quattro anni si è registrato un aumento di minori coinvolti in reati come il porto di coltelli e le risse, con un incremento del 100% rispetto al 2019. Con l’entrata in vigore del decreto Caivano, le misure cautelari applicate ai minori sono aumentate del 40%, mentre le sanzioni ai genitori sono state oggetto di critiche, considerate poco efficaci.

Si dice che dietro un adolescente che delinque c’è il fallimento degli adulti. A darne le dimensioni ci pensa la cronaca quotidiana. Un’indagine Demopolis per Con i Bambini dice che il 43% degli adolescenti italiani quando esce di casa teme di rimanere vittima di violenze e bullismo e il 26% è convinto che gli episodi di violenza da parte delle baby gang nella sua città siano sempre più frequenti. Le bande giovanili ci sono sempre state, ma ci sono differenze sostanziali rispetto a quelle di oggi. Fino a qualche anno fa erano formate da componenti fissi, con le stesse origini etniche e bassa estrazione sociale. Agivano nei loro quartieri con lo scopo di mettersi qualche soldo in tasca attraverso furti o spaccio di stupefacenti ai coetanei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Altre tifoserie minori che fanno peggio ne avete #ArsenalFc #football #DynamoDresden #ChampionsLeague - facebook.com facebook

Perché devono subire una ispezione Non aiuta i minori. Solidarietà massima ai giudici e alle assistenti sociali. Ricordo il Decreto Caivano e altre leggi dello Stato, che dovrebbero valere pure per la #famiglianelbosco Si fanno guerre (politiche) sulla pelle dei x.com