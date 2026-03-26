Giovedì 26 marzo alle 19 i Menestrelli di Anxa terranno un concerto intitolato “La sacra lanza” nell’antica chiesa di San Longino, situata sotto il campanile della chiesa di San Francesco. L’evento rappresenta la prima edizione di questa iniziativa e proporrà un percorso musicale che ripercorre la vita di Gesù di Nazareth, dalla nascita fino alla crocifissione. La serata si concluderà con la narrazione della storia.

Giovedì 26 marzo, alle ore 19, all’interno dell’antica chiesa di San Longino, sotto il campanile della Chiesa di San Francesco, si svolgerà la prima edizione di “La sacra lanza”, un concerto che ripercorrerà la vita di Gesù di Nazareth fino alla crocifissione e si concluderà con la storia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - I Menestrelli di Anxa si esibiscono con “La sacra lanza”

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