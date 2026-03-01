Sanremo 2026 la serata finale in diretta | si esibiscono tutti i big in gara

Sabato 28 febbraio si tiene la quinta e ultima serata di Sanremo 2026, con la diretta della serata finale. Durante l’evento, tutti i big in gara si esibiscono sul palco, portando a termine le loro esibizioni. La serata conclude la settimana di musica e spettacolo che ha coinvolto artisti e pubblico. La conduzione vede la partecipazione del direttore artistico e altri membri del team organizzativo.

Quinta e ultima serata di Sanremo 2026, sabato 28 febbraio. Insieme al direttore artistico Carlo Conti, Laura Pausini, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti alla co-conduzione del 76esimo Festival della canzone italiana, insieme anche ai mattatori di pre e dopo Festival Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma e Nicola Savino. Ospite speciale Andrea Bocelli, in piazza Colombo i Pooh e sulla Costa Toscana ancora Max Pezzali. Nel corso della serata assegnati anche miglior composizione musicale, miglior testo e premi della critica Mia Martini e Lucio Dalla. Sul palco anche Gino Cecchettin. 23:15 – Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 L’annuncio alla fine è arrivato: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

