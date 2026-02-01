Nel cuore di Roma c’è la chiesa più piccola della città | quasi nessuno la conosce

Nel cuore di Roma si nasconde una chiesa minuscola, sconosciuta ai più. Si trova nel centro storico e, a differenza delle grandi basiliche, passa quasi inosservata. È un luogo di culto così piccolo che molti cittadini nemmeno sanno che esiste. Solo alcuni passanti attenti si accorgono della sua presenza, ma pochi fermano lo sguardo. La chiesa è nascosta tra le vie strette e silenziose del centro, lontana dal turismo di massa e dalle grandi attrazioni.

Roma è celebre per le sue basiliche monumentali e per il numero impressionante di chiese che costellano ogni rione, ma qual è la chiesa più piccola della città? Proprio nel cuore del suo centro storico, esiste un luogo di culto così discreto da sfuggire persino allo sguardo dei romani più attenti. Nascosta tra vicoli e passaggi stretti, questa chiesa rappresenta un paradosso tutto romano: minuscola nelle dimensioni, ma carica di storia, fascino e devozione, tanto da essere considerata un unicum assoluto. La cappella nascosta nel rione Trevi: è la chiesa più piccola di Roma. La chiesa più piccola di Roma è conosciuta come Cappella della Madonna dell’Archetto, il cui nome ufficiale è Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae.🔗 Leggi su Funweek.it

