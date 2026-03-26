Una nota casa di moda ha annunciato il rilancio di una delle sue linee di borse più iconiche, caratterizzate dal logo distintivo. La nuova collezione mantiene il focus sulla borsa come elemento rappresentativo del marchio, simbolo di status e appartenenza. La strategia si concentra sul riproporre il modello classico, rivisitato in chiave moderna, con una particolare attenzione ai dettagli e ai materiali utilizzati.

Gucci torna a concentrarsi su uno dei suoi codici più riconoscibili: la borsa come oggetto-simbolo, capace di sintetizzare desiderio, identità e appartenenza. La nuova campagna mette in scena proprio questa dinamica, raccontando come un accessorio possa imporsi fino a diventare elemento dominante nell’immaginario di chi lo sceglie. Gli scatti, realizzati dal duo Mert & Marcus, vedono protagoniste Kate Moss ed Emily Ratajkowski, ciascuna associata a un modello preciso. Da un lato la Borsetto, proposta in varianti che spaziano dal GG Canvas al suede marrone fino alla pelle nera; dall’altro la Giglio, declinata in tonalità scure e nell’iconico motivo monogram. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gucci torna a concentrarsi su uno dei suoi codici più riconoscibili: la borsa logata come oggetto-simbolo di desiderio

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