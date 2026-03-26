Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini lei replica | Non sono finta e costruita

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono verificati nuovi scontri tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, con un confronto che ha suscitato nuovamente tensione tra le due. Dopo un precedente litigio, le due si sono confrontate nuovamente, alimentando le discussioni all’interno del reality. Francesca Manzini ha risposto alle accuse, affermando di non essere finta o costruita.

Nuovo confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, c’è ancora molta tensione tra loro dopo il litigio. Nervi tesi tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, le due nei giorni scorsi hanno litigato e non è ancora tornato il sereno tra loro. Cosa è successo? Al termine della terza puntata la Manzini si è scagliata duramente contro Alessandra dicendo: “Quello che fa è orrendo, è cattiveria gratuita. Dice cose pesanti, mi ha detto che non sono vera, è una donna che mette zizzania. Le piace creare casino ed è brutto. Non è un gioco bello, ma è un gioco sporco”. Intanto Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che l’imitatrice ha fatto un gesto brutto, un pungo alzato contro di lei. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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