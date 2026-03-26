Gp del Giappone di F1 Leclerc | E’ una grande sfida ma la Ferrari può battere la Mercedes

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, Leclerc ha dichiarato che la corsa rappresenta una sfida importante, ma ha affermato che la Ferrari può competere con la Mercedes. L’evento si svolge a Suzuka, mentre i piloti si preparano per le qualifiche e le gare che si terranno nelle prossime ore. Leclerc ha parlato prima delle sessioni ufficiali, sottolineando la fiducia nel proprio team.

Suzuka, 26 marzo 2026 – Charles Leclerc sfida la Mercedes in vista del Gran Premio del Giappone. Oggi, giovedì 26 marzo, il pilota della Ferrari ha parlato delle ambizioni della Rossa in vista di Suzuka, gara in programma domenica 29: “Siamo ancora all’inizio della stagione, quindi sì, credo sia possibile battere la Mercedes. Certo, è una sfida enorme. L’ottimizzazione della power unit è probabilmente la più grande differenza tra noi e Mercedes al momento. Poi c’è anche la potenza pura, per la quale ora siamo sotto rispetto a loro. Invece, a livello di telaio, la Ferrari è una vettura piuttosto forte e questa è probabilmente la nostra forza finora”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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