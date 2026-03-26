Gli Oscar cambiano casa dal 2029 | LA LIVE sarà il nuovo cuore della notte più importante del cinema

A partire dal 2029, la cerimonia degli Oscar si svolgerà presso il complesso di L.A. LIVE, a Los Angeles. La decisione è stata comunicata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e da AEG, che hanno stipulato un accordo di collaborazione di lunga durata. La nuova sede sostituirà le location precedenti e rappresenta un cambiamento nel tradizionale luogo di celebrazione del premio cinematografico.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e AEG hanno annunciato una nuova partnership globale pluriennale che porterà a un cambiamento storico per la cerimonia degli Oscar. A partire dal 2029, infatti, la notte più prestigiosa del cinema mondiale si trasferirà a L.A. LIVE, che diventerà la nuova casa ufficiale degli Academy Awards a partire dalla 101ª edizione e fino al 2039. La cerimonia si svolgerà nello spazio oggi conosciuto come Peacock Theater, all’interno del celebre distretto dell’intrattenimento nel centro di Los Angeles. Si tratta di una svolta importante per un evento che negli anni ha costruito un legame fortissimo con Hollywood e con i suoi luoghi simbolici, ma che ora guarda al futuro con un progetto che punta a rinnovare l’esperienza della serata sotto il profilo scenico, tecnologico e produttivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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