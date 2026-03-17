Una nutrizionista spiega gli enzimi digestivi, chiarendo cosa sono e a cosa servono, evidenziando i benefici di un loro utilizzo. Una donna di 54 anni ha riferito di sentirsi spesso gonfia e appesantita dopo i pasti, soprattutto consumando carne o piatti più ricchi. La discussione si concentra sui possibili effetti degli enzimi digestivi in relazione a questi fastidi.

“H o 54 anni e da qualche tempo dopo i pasti mi sento spesso gonfia e appesantita, soprattutto quando mangio carne o piatti un po’ più ricchi. Ho letto online degli enzimi digestivi: cosa sono esattamente e possono davvero aiutare?”. Intestino sano: 6 alimenti fermentati su cui puntare X Cosa sono e come funzionano gli enzimi digestivi. Gli enzimi digestivi sono sostanze prodotte soprattutto da pancreas, stomaco e intestino. Il loro lavoro è molto semplice: “smontare” il cibo nei suoi mattoni fondamentali, così che il nostro corpo possa assorbirlo davvero. Le proteine vengono trasformate in aminoacidi, i grassi in acidi grassi, i carboidrati in zuccheri semplici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Enzimi digestivi: cosa sono, a cosa servono, i benefici

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