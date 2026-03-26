gli eventi da non perdere a modena e provincia nel weekend

Nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026, il Parco della Rimembranza a Carpi sarà teatro della nona tappa dell'International Street Food, un festival dedicato ai piatti di diversi paesi. L’evento rappresenta la decima edizione del festival itinerante, che si svolge nel cuore dell’Emilia e si concentra sulla promozione della cucina internazionale. L’iniziativa coinvolge numerosi espositori e appassionati di gastronomia.

Dall'attività fisica della Mezza Maratona d'Italia ai sapori dello Street Food a Carpi e del Balsamico a Castelvetro, il weekend offre un mix perfetto tra sport e gusto. Non mancano la cultura e l’arte con le riaperture dei palazzi storici di Sassuolo e Carpi, le visite alle abbazie e ai castelli. Un lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell'Emilia. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell'International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada in Italia.Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall'estero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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