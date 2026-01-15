Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Ecco gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia. Il 17 gennaio si celebra la Festa di Sant'Antonio, occasione in cui il centro si anima con bancarelle e iniziative tradizionali. Un periodo ideale per scoprire le tradizioni locali e partecipare alle attività organizzate, vivendo un fine settimana ricco di momenti di interesse culturale e sociale.

Il 17 gennaio di ogni anno a Modena viene celebrata la Festa di S. Antonio Abate, protettore degli animali, con le tradizionali bancarelle per la vendita di prodotti extralimentari, degustazioni di prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta caramellata e tanto altro ancora. Va in scena domenica 18 gennaio 2026 alle 17.30, in prima italiana per la stagione Modena Danza al Teatro comunale di Modena, Lo schiaccianoci, classico titolo su musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij nella nuova veste coreografica firmata da Mauro Bigonzetti per la MM Contemporary Dance Company. Il 29 novembre si aprirà al pubblico la mostra "Giorgio de Chirico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Leggi anche: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 gennaio; I dodici eventi da non perdere nel weekend tra mercatini, concerti e mostre; Domenica al Museo: appuntamento a Modena e provincia. Sagre del weekend, dal tartufo a Sant'Agostino al porcino a Oriolo Romano. Gli appuntamenti da non perdere - E poi Modena, che dall’11 al 14 settembre torna a essere campo di battaglia con Mutina Boica, la rievocazione che riporta indietro di ventuno secoli, tra Galli Boi e Romani. leggo.it Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere - Milano, 8 gennaio 2026 – Il nuovo anno apre con un’agenda fitta di eventi in Lombardia, tra concerti di grandi nomi, sagre ... ilgiorno.it

La Garfagnana nel cuore: Lupinaia e la Rocca di Ceserana

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio ift.tt/BkT6Y17 x.com

Un nuovo emozionante weekend in arrivo all’Odissea! seguici per non perdere tutti gli aggiornamenti Informazioni e prenotazioni 347 545 4884 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.