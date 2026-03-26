Giornata mondiale dell’acqua Appuntamento al Tettuccio

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua con un evento al Tettuccio. L’iniziativa si svolge a Montecatini e quest’anno si concentra sul rapporto tra acqua e genere. La giornata sottolinea il ruolo dell’acqua come risorsa legata alla salute, all’economia e all’identità. L’appuntamento coinvolge diverse attività e momenti di confronto dedicati al tema.

L’acqua non è solo una risorsa: è identità, economia, salute, futuro. Da qui parte la giornata che Montecatini dedica alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, quest’anno focalizzata sul tema Water and Gender, acqua e genere. Il Comune annuncia così l’appuntamento fissato per venerdì 27 marzo, alle 9, nella sala Portoghesi delle Terme Tettuccio, nel cuore simbolico della identità cittadina. La giornata metterà allo stesso tavolo istituzioni, alti rappresentanti Unesco, mondo della ricerca e territorio, per affrontare una domanda concreta: come si governa oggi l’acqua nei luoghi di patrimonio? E soprattutto: chi se ne prenderà cura domani? La risposta passa dai giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata mondiale dell’acqua. Appuntamento al Tettuccio Articoli correlati In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da... Una selezione di notizie su Giornata mondiale Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: Water and Gender; Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: cos’è il World Water Day e come spiegarlo ai bambini - - Explora; Giornata Mondiale dell'Acqua; World Water Day 2026: acqua e parità di genere al centro della Giornata mondiale dell’acqua. Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: acqua, diritti umani e uguaglianza di genere al centro del cambiamentopoliticamentecorretto.com - Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: acqua, diritti umani e uguaglianza di genere al centro del cambiamento ... politicamentecorretto.com Giornata mondiale dell’acqua: entro il 2030 la domanda globale oltre il 40% delle risorse disponibiliGiornata mondiale dell’acqua: meno risorse, più consumi e forte pressione di energia, industria e agricoltura sulle risorse idriche. rinnovabili.it Giornata mondiale della lettura " spuma di mare "un libro bellissimo seguito di mare avvelenato . Siamo in Sicilia sempre in compagnia della famiglia Mazzeo durante la prima guerra mondiale poi la spagnola.Tra le pg piu' belle la descrizione dei fatti ed un a - facebook.com facebook È la Giornata Mondiale della Meteorologia. Italia primo paese a sviluppare una rete internazionale di osservazioni meteo #ANSA x.com