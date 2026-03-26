Giornata mondiale dell’acqua Appuntamento al Tettuccio

Da lanazione.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua con un evento al Tettuccio. L’iniziativa si svolge a Montecatini e quest’anno si concentra sul rapporto tra acqua e genere. La giornata sottolinea il ruolo dell’acqua come risorsa legata alla salute, all’economia e all’identità. L’appuntamento coinvolge diverse attività e momenti di confronto dedicati al tema.

L’acqua non è solo una risorsa: è identità, economia, salute, futuro. Da qui parte la giornata che Montecatini dedica alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, quest’anno focalizzata sul tema Water and Gender, acqua e genere. Il Comune annuncia così l’appuntamento fissato per venerdì 27 marzo, alle 9, nella sala Portoghesi delle Terme Tettuccio, nel cuore simbolico della identità cittadina. La giornata metterà allo stesso tavolo istituzioni, alti rappresentanti Unesco, mondo della ricerca e territorio, per affrontare una domanda concreta: come si governa oggi l’acqua nei luoghi di patrimonio? E soprattutto: chi se ne prenderà cura domani? La risposta passa dai giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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