Giorgia Soleri in ospedale | cosa è successo all’influencer

Giorgia Soleri, influencer di 30 anni, ha annunciato la sua temporanea assenza dai social a causa di un ricovero ospedaliero. La milanese di nascita, ormai romana d’adozione, ha condiviso con i suoi quasi 700.000 follower le ragioni del suo periodo di assenza, offrendo un aggiornamento su quanto accaduto. Questo episodio segna un altro momento di trasparenza nella vita dell’influencer, che si è mostrata vicina al suo pubblico anche in momenti delicati.

Non è certamente iniziato al meglio il 2026 per l' influencer di 30 anni nata a Milano ma romana d'adozione, Giorgia Soleri, che ha spiegato ai suoi (quasi) 700mila followers su Instagram perché è stata assente per qualche giorno. Tutta colpa di un incidente domestico in cui è rimasta ferita avendo bisogno di alcune cure ospedaliere. Cosa è successo. " Voi direte: 'Perché è sparita?'. Come dire, la mia vita è uno scherzo e visto che il dolore cronico non bastava, ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina mentre tagliavo una zucca", ha dichiarato postando sulle Storie del proprio account l'accaduto nei dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgia Soleri in ospedale: cosa è successo all’influencer Leggi anche: Giorgia Soleri finisce in ospedale: «Incontro ravvicinato con un coltello. La mia vita è uno scherzo» Leggi anche: Giorgia Soleri in ospedale, si è tagliata con un coltello: “La mia vita è uno scherzo” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sinner e il ‘no’ a Mattarella, il retroscena di Binaghi: “Stava per andare in ospedale”. Giorgia Soleri, la corsa in ospedale: "Incontro ravvicinato con coltello da cucina" - L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito di quello che lei stessa ha definito un ... adnkronos.com

Giorgia Soleri in ospedale, si è tagliata con un coltello: “La mia vita è uno scherzo” - L’influencer si è ferita a una mano mentre tagliava una zucca. fanpage.it

Giorgia Soleri in ospedale: “Mi sono tagliata con un coltello da cucina”/ Il racconto su Instagram: come sta - Disavventura in cucina per Giorgia Soleri, che ha mostrato sui social l'immagine di un dito fasciato: cos'è successo all'influencer e come sta ora ... ilsussidiario.net

"Come dire, la mia vita è uno scherzo e visto che il dolore cronico non bastava, ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello" Disavventura per Giorgia Soleri. Si è recata in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie, il racconto dell'accaduto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.