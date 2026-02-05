Sacchi | Pio Esposito Palestra e Vergara per Gattuso energie dal campionato
Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, si prepara allo spareggio mondiale di marzo con qualche preoccupazione. L’invasione di giocatori stranieri penalizza la sua squadra, riducendo le scelte disponibili. Tuttavia, tra i giovani che si sono fatti notare, alcuni meritano fiducia. Sacchi sottolinea che Pio Esposito, insieme a Palestra e Vergara, porta energie positive dal campionato e può fare la differenza in questa fase cruciale.
Mancano 49 giorni alla Partita della Vita. Scrivo con le lettere maiuscole perché la sfida tra Italia e Irlanda del Nord è da considerare tale: non voglio nemmeno pensare all’ipotesi che non andiamo al Mondiale, dopo che abbiamo fallito le due precedenti qualificazioni, sarebbe un dramma nazionale e tutto il movimento ne uscirebbe ridimensionato. No, anche se so benissimo che il rischio esiste perché il pallone è rotondo e perché l’ultima volta siamo usciti contro la Macedonia del Nord (mica il Brasile), voglio costringermi a un esercizio di ottimismo. Ho detto che ci separano 49 giorni dal momento delle verità, ma in questo periodo non è che il ct Gattuso abbia la possibilità di radunare i suoi ragazzi, di fare qualche allenamento, di provare soluzioni tattiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
