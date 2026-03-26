Romelu Lukaku sembra essere vicino a tornare in Belgio, con una villa in costruzione a Dilbeek. Le indiscrezioni suggeriscono che il suo futuro potrebbe essere all’Anderlecht, mentre si allontana l’ipotesi di un trasferimento al Napoli. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma l’attaccante si sta preparando per un possibile cambio di squadra.

Romelu Lukaku sembrerebbe essere sempre più vicino a scegliere il Belgio per il futuro. L’attaccante sta costruendo infatti una villa a Dilbeek e sembra essere sempre più vicino ad un possibile ritorno all’ Anderlecht. Il futuro del calciomercato Napoli dipende dalle sue mosse. Lukaku e l’Anderlecht: la villa nel Belgio che parla più dei contratti. Gli azzurri devono fare i conti con una realtà che va oltre le parole. Lukaku non si starebbe limitando a visitare l’ Anderlecht per seguire il figlio Romeo negli allenamenti dell’Under 8. Ma sta costruendo una lussuosa villa a Dilbeek, a pochi chilometri dallo stadio del club belga. Non è una decisione improvvisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Lukaku, è tutto in bilico: il ritorno ora insidia il Napoli

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