Forbidden Fruit anticipazioni 31 gennaio | Sevda confessa la verità su Yildiz Halit allontana Ender

Domani su Canale 5 torna Forbidden Fruit con nuove puntate. Sevda si decide a dire tutta la verità su Yildiz, mentre Halit prende una decisione drastica e allontana Ender. La soap turca continua a sorprendere con i suoi colpi di scena e le tensioni tra i personaggi. Appuntamento alle 14 per scoprire cosa succederà.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio della rete. Nell' episodio di sabato 31 gennaio Halit scoprirà la verità su Yildiz, grazie all'arrivo inaspettato di Sevda che racconterà cosa è successo: e cioè che Ender è responsabile del tranello ai danni della bionda. Messo al corrente di come sono andati davvero i fatti, la reazione di Halit non si farà attendere. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

