Sardone Lega attacca i progetti ue su immigrazione sport e arte | fondi europei seguono logiche ideologiche

Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, critica i fondi europei destinati a immigrazione, sport e arte, ritenendoli una “pioggia di denaro assurda” che segue logiche ideologiche. Secondo lei, questa distribuzione rischia di provocare sprechi e di distorcere le priorità. La sua accusa si basa sulla percezione che le risorse siano gestite senza criteri razionali, puntando più a scopi politici che a reali esigenze sociali. La questione rimane aperta e suscita molte discussioni.

Fondi europei per l'integrazione dei migranti tra sport, arte e studi culturali: per l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone, si tratta di una "pioggia di denaro assurda che segue logiche ideologiche e genera sprechi". Analizzando i finanziamenti dell'Unione Europea, Sardone denuncia iniziative che – a suo dire – risultano "discutibili e dagli obiettivi poco chiari". Tra i progetti citati dall'eurodeputata spiccano quelli che utilizzano sport e arte come strumenti di integrazione. "Per lo sport, ad esempio, 250 mila euro vanno a un progetto coordinato dalla federazione irlandese di padel per favorire l'accettazione degli stranieri", spiega Sardone.