Epatite e sicurezza alimentare | Marzano Confagricoltura Campania ‘no ad allarmismi’

Un rappresentante di Confagricoltura Campania ha dichiarato che attualmente non ci sono prove che colleghino le produzioni agricole ai recenti casi di epatite segnalati. La sua posizione è di evitare allarmismi ingiustificati, sottolineando che, finora, non si riscontrano elementi che possano collegare le produzioni alimentari alla diffusione della malattia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Non risultano elementi che colleghino le produzioni agricole ai casi segnalati. L’agricoltura non può essere associata, senza evidenze, a dinamiche che riguardano altre fasi della filiera”, lo dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, in merito alle notizie diffuse nelle ultime ore su possibili casi di epatite collegati al consumo di prodotti alimentari. “ La tutela della salute dei cittadini è una priorità assoluta – continua Marzano – ma è altrettanto fondamentale evitare generalizzazioni che rischiano di colpire ingiustamente il comparto agricolo”. “L’intera catena di distribuzione alimentare – sottolinea il Presidente di Confagricoltura Campania – è sottoposta a controlli rigorosi e continui, opera con standard elevati a garanzia della sicurezza dei consumatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Epatite e sicurezza alimentare: Marzano (Confagricoltura Campania), ‘no ad allarmismi’ Articoli correlati Marzano (Confagricoltura Campania): “Ora interventi rapidi di bonifica”“Abbiamo accolto con favore il decreto ‘Terra dei Fuochi’ – aggiunge il presidente – perché rafforza i controlli, inasprisce le sanzioni e introduce... Leggi anche: Epatite A in Campania: vaccini gratuiti e controlli intensificati per la sicurezza pubblica. Una raccolta di contenuti su Confagricoltura Campania Argomenti discussi: OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI SOSPENDE SOMMINISTRAZIONE FRUTTA NELLE MENSE SCOLASTICHE. Epatite e sicurezza alimentare, Marzano: No ad allarmismi che danneggiano il territorioNon risultano elementi che colleghino le produzioni agricole ai casi segnalati. L’agricoltura non può essere associata, senza evidenze, a dinamiche che ... napolivillage.com Epatite A in Campania, appello Unci AgroAlimentare: Controlli su mitili e stop abusivismoStampa Di fronte all’aumento dei casi di epatite A in Campania, Unci AgroAlimentare lancia un messaggio chiaro: niente allarmismi, ma massima attenzione lungo tutta la filiera. L’associazione, guidata ... salernonotizie.it