Marzano Confagricoltura Campania | Ora interventi rapidi di bonifica

Tempo di lettura: < 1 minuto Il dossier del Commissario di Governo Giuseppe Vadalà individua 38 mila aree contaminate in Italia e 14 siti prioritari in Campania, con una situazione particolarmente critica tra le province di Napoli e Caserta. "È una fotografia preoccupante di territori che attendono da anni risposte concrete" dichiara Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania. "Alle mappature devono seguire tempi certi e bonifiche immediate". Il piano nazionale prevede oltre 2,5 miliardi di euro per gli interventi. "Le risorse ci sono – sottolinea Marzano – ora serve accelerare sulla spesa e sull'avvio dei cantieri, perché ogni ritardo rischia di compromettere ulteriormente territori e imprese".

