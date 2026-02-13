Controlli nelle pescherie sequestrati prodotti non tracciati o vietati

Il 12° Centro di controllo area pesca della guardia costiera ha effettuato ispezioni in diverse pescherie, trovando pesce senza etichette o proveniente da zone vietate. Durante le verifiche, sono stati sequestrati circa 50 chili di prodotti non tracciabili, che rischiavano di finire sulle tavole dei clienti senza garanzia di provenienza.

Nuove verifiche della guardia costiera a Palermo e a Cefalù. Sanzioni tra 3 e 4 mila euro per i titolari dei punti vendita Nuovi controlli sulla provenienza dei prodotti ittici in molti esercizi commerciali. In azione il 12° Centro di controllo area pesca della guardia costiera. In due punti vendita sono stati sequestrati circa 500 Kg di prodotti privi della documentazione sulla rintracciabilità e con il tempo massimo di conservazione superato. In alcuni casi, inoltre, erano conservati in locali igienicamenti non adeguati. Dopo le verifiche dei veterinari dell’Asp è stata certificata l’inidoneità al consumo disponendone la distruzione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Questa mattina le forze dell'ordine sono entrate in azione in tre pescherie di Palermo.

In vista delle festività natalizie, le autorità hanno intensificato i controlli nelle pescherie di Napoli.

