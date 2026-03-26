Il Movimento 5 Stelle di Forlì ha convocato un incontro pubblico martedì 24 marzo nella Sala Santa Caterina, dedicato alla crisi energetica e alla dipendenza del paese dalle fonti esterne. L'evento si è concentrato sulla necessità di aumentare le energie rinnovabili, coinvolgendo famiglie e imprese in un confronto sulle strategie per migliorare l’autonomia energetica nazionale.

Dopo la campagna referendaria, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì ha organizzato martedì 24 marzo, presso la Sala Santa Caterina, un incontro pubblico per fare il punto su una questione urgente per famiglie e imprese: la crisi energetica e la dipendenza italiana dai combustibili fossili. Numerosi cittadini hanno partecipato all’evento, dimostrando grande interesse per un tema che tocca da vicino la vita quotidiana di tutti. Due ore di dibattito moderato da Giacomo Zattini (Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima), con gli interventi di Leonardo Setti, chimico ed esperto di sistemi energetici dell’Università di Bologna, e Giulia Sarti, già deputata del M5S e oggi delegata alla legalità e lotta alle mafie al Comune e Città Metropolitana di Bologna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Energia e autonomia, il Movimento 5 Stelle sfida le resistenze: "Più rinnovabili per salvare l'economia"

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