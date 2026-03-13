A Monza si sta svolgendo il Premio Emergente 2026, evento che vede riuniti i giovani talenti sotto i 30 anni nel settore della ristorazione. La manifestazione coinvolge chef, pizzaioli, pastry chef e professionisti di sala, tutti provenienti da diverse parti d’Italia. È la prima volta che queste categorie si incontrano in un’unica grande celebrazione, confermando l’attenzione verso le nuove generazioni di professionisti.

Monza si prepara a diventare la capitale italiana dei talenti under 30. Ebbene sì, il prestigioso Premio Emergente 2026 torna in Lombardia e riunisce, per la prima volta in un’unica grande celebrazione, i migliori giovani chef, pizzaioli, pastry chef e professionisti di sala. Due giorni intensi, il 30 e 31 marzo, tra l’Hotel De La Ville e la maestosa Villa Reale, per una sfida che negli anni ha lanciato oltre cento futuri stellati Michelin. Un appuntamento che racconta il presente e anticipa il futuro dell’ospitalità italiana. Andiamo per ordine e scopriamo qualche dettaglio in più sull’iniziativa. Il Premio Emergente 2026 torna nella città brianzola con un format rinnovato e una visione ancora più ampia. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Premio Emergente 2026 a Monza: focus su Chef, Pizza, Pastry e Sala

