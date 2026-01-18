TNA | Elayna Black pronta a conquistare le Knockouts contratto annuale e sfida aperta a Lei Ying Lee per il titolo

Elayna Black si unisce alla divisione Knockouts di TNA con un contratto annuale, pronta a competere per il titolo. Con il suo debutto su AMC, si presenta come una nuova protagonista nel roster, aprendo una sfida aperta a Lei Ying Lee. La sua presenza segna un passo importante per la crescita della divisione e promette nuovi sviluppi nel panorama wrestling femminile di TNA.

Con il debutto di TNA su AMC, Elayna Black si è affermata come l’ultima aggiunta alla divisione Knockouts di TNA. Guardando al futuro, è ormai previsto che diventi una presenza fissa nella compagnia. Secondo Fightful Select, Black ha firmato un contratto annuale con TNA che la vedrà competere come membro a tempo pieno del roster fino al 2026. Dopo il suo debutto a iMPACT, Black è ricomparsa al pay-per-view TNA Genesis di sabato scorso, dove Lei Ying Lee ha difeso con successo il TNA Knockouts Championship contro la star di NXT, Zaria. Al termine del match, Black è rimasta sulla rampa indicando Lee, mimando che il titolo al momento sulle spalle della campionessa presto sarebbe stato suo.

Doppio debutto questa notte ad iMPACT. Daria Rae (Sonya Deville in WWE) affiancherà Santino Marella e la sua prima decisione è stata la firma di Elayna Black (Cora Jade in WWE). Cosa ne pensate di questo doppio debutto - facebook.com facebook