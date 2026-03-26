Ecuador scontro tra due piccoli aerei | almeno un morto

Giovedì in una zona rurale della costa centrale dell'Ecuador, due piccoli aerei si sono scontrati in volo. L’incidente ha provocato la morte di almeno una persona a bordo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o sulle cause dell’impatto. La polizia e le autorità si sono recate sul luogo per le verifiche del caso.

Giovedì in Ecuador, in una zona rurale della costa centrale, due piccoli aerei si sono scontrati mentre erano in volo, causando la morte di almeno una persona a bordo. Resta per il momento impreciso il numero dei feriti, così come è ancora da chiarire la causa alla base dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’emergenza a Pueblo Viejo; le immagini mostrano i resti dei due velivoli avvolti dalle fiamme in un campo e colonne di denso fumo nero levarsi in aria. Forza Italia, Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato: “Firme contro Gasparri? Non le ho viste” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ecuador, scontro tra due piccoli aerei: almeno un morto Articoli correlati Scontro tra due treni in Spagna: almeno 24 morti e un centinaio di feritiE’ salito a 24 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario , con il deragliamento di due treni dell’alta velocità in Spagna , secondo... Scontro tra due treni in Spagna: almeno 10 morti e un centinaio di feritiE’ salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario , con il deragliamento di due treni dell’alta velocità in Spagna , secondo... Una raccolta di contenuti su Ecuador scontro tra due piccoli aerei... Discussioni sull' argomento Brasile si offre mediatore tra Colombia ed Ecuador; Il CT dell'Ecuador su Wahbi: Non sappiamo chi affronteremo... Il Marocco cambia allenatore prima del Mondiale, non so se sia un'abitudine o solo ottimismo?; Scheda Ecuador - Terza Categoria Genova - Girone B Liguria; Guayaquil sotto coprifuoco: oltre 75.000 militari contro la crisi di violenza in Ecuador. Ecuador, scontro tra due piccoli aerei: almeno un mortoEcuador, scontro tra due piccoli aerei: almeno un morto ... msn.com La Congregazione delle Suore [Suore Missionarie Scalabriniane](https://www.instagram.com/missionariescalabriniane/) è alla ricerca di 32 Volontari per i nostri progetti in Brasile, Ecuador, Hondur facebook L'ambasciatore in Ecuador riceve la nuova giunta della Camera Binazionale - News dalle Ambasciate - Ansa.it ansa.it/sito/notizie/m… @CeEcuatoriano @FECABE_Ecuador @guidoflavio @CostaCaterina @brunoleonep @mariocanessa @MauroToscanini @ x.com