Pacchetto Sicurezza | Gabrielli smonta e boccia la strategia del governo Meloni non la prende bene

Giorgia Meloni non ha preso bene le critiche di Franco Gabrielli sul nuovo pacchetto sicurezza. Durante un’intervista, l’ex capo della polizia ha smontato tutte le misure proposte dal governo, spiegando perché non le condivide. Meloni, leggendo le norme, si è infuriata e ha reagito in modo deciso. La polemica tra i due continua a far discutere, mentre il pacchetto sicurezza resta al centro dell’attenzione politica.

Pare che Giorgia Meloni nel leggerla sia stata colta da un attacco d’ira. In un’intervista a la Repubblica l’ex capo della polizia Franco Gabrielli ha smontato punto per punto le norme allo studio del governo per il prossimo pacchetto sicurezza. E ha sminuito e svilito la strategia delle destre in risposta ai fatti di Torino. “Penso che questo sia il momento di difendere chi indossa una divisa. Come ho sempre fatto, del resto – ha spiegato – Ma, e qui sta il punto, non solo dai violenti”, anche “dagli incantatori di serpenti”. Ovvero da “tutti quelli che usano gli operatori di polizia come una bandiera propagandistica, promettendo scorciatoie e soluzioni miracolose che, alla prova dei fatti, non proteggono proprio nessuno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

