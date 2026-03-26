Un dettaglio semplice ma efficace che può cambiare l'aspetto di una vecchia giacca o di un completo intero. Con poco impegno, questa modifica permette di rinnovare uno stile senza dover acquistare nuovi capi. È una soluzione rapida per dare nuova vita a capi già presenti nel guardaroba, senza interventi complessi o costosi.

U n dettaglio pungente, che con pochissimo sforzo è capace di trasformare una vecchia giacca. Ma anche un intero outfit. Da piccolo accessorio a protagonista brillante, capace di rivoluzionare il look: mai come in questa stagione tutti concordano sul fatto che basta una spilla a rendere interessante anche la mise più semplice. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Come vestirsi a 50 anni nella Primavera-Estate 2026? Le tendenze da seguire senza indugi Le sfilate Primavera Estate 2026 indicano le spille come i bijoux must-have. Più contemporanei che in passato, sperimentano con le forme e gli stili: dal fiore alla classica balia, dalla pin di cristalli a quella a forma di conchiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E per l'appunto... si indossa così

Articoli correlati

Huawei FreeClip 2, il wearable che si indossa come un gioielloIl colosso cinese lancia in Europa la seconda generazione dei suoi auricolari open-ear esplode, un mix perfetto tra tecnologia, moda e design.

Ma i pm indagano su "Dossieropoli". L’appunto chiave tra segreti e bugieQuando si è reso conto di essersi messo nei guai con le sue stesse mani, Gian Gaetano Bellavia già prestigioso consulente di molte Procure e...

RIDERE PER NON PERDERSI! FRANCESCO MANDELLI passa dal BSMT!

Tutti gli aggiornamenti su E per l'appunto si indossa così

Discussioni sull' argomento La Cassazione conferma la sospensione: dignità e decoro da chi indossa la toga; IL CONSUMO DELLA FELICITÀ; Ex Ogr nel mirino Unesco: un comitato di controllo per il nuovo progetto; I carabinieri lanciano l'operazione porta a porta per combattere le truffe: pronti 100 mila volantini.

La pastiera salata è la versione, per l’appunto, salata della classica pastiera di grano napoletana, una delle ricette italiane simbolo della Pasqua. Link alla ricetta completa nel primo commento - facebook.com facebook

Si tratta di un torneo itinerante i cui protagonisti sono appunto ex calciatori, e nel circuito ci sono anche nomi di altissimo livello x.com