Ma i pm indagano su Dossieropoli L’appunto chiave tra segreti e bugie

Quando si è reso conto di essersi messo nei guai con le sue stesse mani, Gian Gaetano Bellavia già prestigioso consulente di molte Procure e collaboratore di Report, ha cercato di uscirne nel modo più semplice: facendo sapere alla sua ex dipendente Valentina Varisco di essere pronto a ritirare la denuncia nei suoi confronti per appropriazione indebita di oltre un milione di file custoditi nel suo gigantesco archivio. Denuncia ritirata, processo archiviato, fine del caso. Ma non sarà così. Ieri dagli uffici della Procura della Repubblica di Milano arriva la notizia che si aspettava da giorni: i pm guidati da Marcello Viola si preparano a accendere un faro sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

