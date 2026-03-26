È lui l’assassino Il caso di Barbara risolto dopo 52 anni | così lo hanno preso

Dopo 52 anni, il caso di una donna uccisa in circostanze ancora non chiare si è finalmente risolto. La polizia ha identificato e arrestato un sospettato, ritenuto l’autore del delitto. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che conferma l’arresto e la conclusione delle indagini. La vittima era stata trovata senza vita nel luogo in cui era stata segnalata la scomparsa.

Per oltre mezzo secolo è rimasto uno dei più inquietanti cold case irrisolti, una ferita aperta che ha attraversato generazioni senza mai trovare una risposta. Oggi, a distanza di 52 anni, quella lunga attesa è finalmente terminata: un’indagine che sembrava destinata a restare senza colpevole ha trovato una soluzione grazie ai progressi della scienza e alla determinazione di chi non ha mai smesso di cercare la verità. >> Belen, clamoroso: l’annuncio arrivato ora. Pubblico in tilt Per anni, infatti, il caso è stato simbolo di mistero irrisolto, con indizi frammentari e piste mai davvero decisive. Le tecnologie investigative dell’epoca non erano sufficienti a dare un volto all’assassino, e nonostante identikit e segnalazioni, ogni tentativo si era rivelato inutile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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