Ducati Lenovo Team ad Austin | tra atmosfera texana e voglia di tornare davanti

Il Ducati Lenovo Team è arrivato ad Austin, in Texas, per partecipare al weekend del Circuit of the Americas, seconda tappa della doppia trasferta negli Stati Uniti. La squadra si prepara a scendere in pista in un evento considerato tra i più rappresentativi del calendario MotoGP, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nelle precedenti gare. La competizione si svolge in un circuito noto per le sue curve tecniche e velocità elevate.

Il Ducati Lenovo Team è arrivato in Texas per affrontare uno degli appuntamenti più iconici del calendario MotoGP, il weekend del Circuit of the Americas, seconda tappa di questa doppia trasferta americana. Austin accoglie la squadra con le sue immancabili atmosfere country, qualche momento di relax prima del lavoro in pista e soprattutto con il ricordo ancora vivo di un tracciato che lo scorso anno ha regalato grandi soddisfazioni alla Ducati. Il COTA rappresenta infatti una pista speciale per la Desmosedici GP, capace di imporsi nella passata stagione con una doppietta importante: Marc Márquez vincitore della Sprint e Francesco Bagnaia protagonista del successo nella gara della domenica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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