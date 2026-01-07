Il libro di tutti gli amori

Il libro di tutti gli amori esplora il senso e i meccanismi dei consigli letterari, spesso ridotti a paragoni semplicistici. In un mondo in cui si tende a semplificare la complessità dei testi, il volume invita a riflettere sul valore delle associazioni tra libri e sulle modalità con cui condividiamo le nostre letture, offrendo uno sguardo sobrio e meditato sul ruolo delle raccomandazioni nel panorama culturale.

Ci lamentiamo di quelle trovate commerciali che accostano libri diversi appiattendone la complessità (se ti piace Tizio, adorerai Caio), ma poi lo facciamo tutti, consigliamo libri che ci fanno pensare ad altri libri, e anche così componiamo i nostri atlanti di lettrici e lettori. "Il libro di tutti gli amori" di Augustín Fernández Mallo, tradotto da Silvia Lavina, risuona con echi diversi eppure sfugge agli incasellamenti. E' un libro sull'amore, un'indagine quasi enciclopedica dei suoi movimenti, che richiama "Frammenti di un discorso amoroso" di Barthes (e il documentario "Frammenti di un percorso amoroso" di Chloe Barreau).

