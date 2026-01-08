L’esplosione di una meteora filmata in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale | una prima assoluta
Durante un live streaming dalla Stazione Spaziale Internazionale, sono state catturate le immagini inedite di un'esplosione di una meteora nell’atmosfera terrestre. È la prima volta che si documenta in diretta un evento di questo tipo, offrendo uno sguardo unico e dettagliato su un fenomeno naturale raro e affascinante. Questa registrazione rappresenta un importante passo avanti nella ricerca e nello studio degli oggetti celesti che attraversano il nostro pianeta.
