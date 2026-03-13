Il Soroptimist Club Valchiavenna dona ai Carabinieri la valigetta Una stanza tutta per sé… portatile

Ieri sera, al ristorante dell’Hotel Conradi di Chiavenna, si è tenuto un incontro tra il Soroptimist Club Valchiavenna e i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri. Durante l’evento, il club ha consegnato una valigetta intitolata “Una stanza tutta per sé… portatile” ai militari. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri delle due organizzazioni, che hanno discusso del progetto nazionale dedicato al supporto delle attività di polizia.

Il progetto, nato nel 2015 da un accordo tra Soroptimist International e l’Arma dei carabinieri, mira alla creazione all’interno delle caserme di spazi protetti e accoglienti nei quali le persone vittime di violenza possano raccontare quanto accaduto in un contesto più umano e meno traumatico. Tali ambienti vengono progettati secondo specifiche linee guida che tengono conto della psicologia dei colori e degli spazi, con l’obiettivo di favorire un clima di ascolto, fiducia e tutela tra la vittima e gli investigatori. Momento centrale e particolarmente significativo della serata, è stata la consegna ufficiale, da parte del Soroptimist Club Valchiavenna al Comando dei Carabinieri di Chiavenna, della valigetta contenente il kit audio-video denominato “Una stanza tutta per sé. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Una "stanza portatile" contro la violenza di genere: il dono del Soroptimist ai carabinieri di PalmiOggi il Soroptimist International Club, rappresentato dalla presidente del Club di Palmi, Cettina Crocitti, ha consegnato alla Compagnia carabinieri... Soroptimist Club Arezzo dona 2.500 euro alla Fondazione TheveninArezzo, 26 febbraio 2026 – Un gesto concreto a favore dei bambini e delle mamme accolti dalla Fondazione Thevenin. Contenuti e approfondimenti su Soroptimist Club Valchiavenna Temi più discussi: A Chiavenna il mondo del benessere diventa sentinella contro la violenza di genere; A Chiavenna il 9 marzo le professioni del benessere diventano sentinelle contro la violenza di genere; Valchiavenna: progetto per formare sentinelle contro la violenza; A Chiavenna il mondo del benessere diventa sentinella contro la violenza di genere. In Valchiavenna una kermesse di spinning. Per combattere la violenza con lo sportSpin to Stop: kermesse di spinning contro il femminicidio il 24 marzo a Prata Camportaccio. Partecipazione a 10 euro a sostegno del Soroptimist Club Valchiavenna. Spin to Stop: una kermesse di ... ilgiorno.it Lezioni di difesa per le donne col SoroptimistUn vero e proprio invito alle donne a non attendere aiuti esterni, ma a rafforzare la propria consapevolezza e capacità di autodifesa. A un anno esatto dal primo evento sportivo di sensibilizzazione ... ilgiorno.it In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist Club Valchiavenna propone la seconda edizione di “Alza la guardia”, seminario di autodifesa femminile in programma sabato 7 marzo 2026 presso la Palestra Fitness Factory a Prata Cam - facebook.com facebook