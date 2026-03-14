Avellino | referendum e tensioni nel centrodestra prima

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026, il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico in piazza Alfredo de Marsico ad Avellino è stato teatro di un dibattito pubblico. In quella sede si sono riuniti rappresentanti e cittadini del centrodestra, creando un momento di confronto prima del referendum. L’evento ha coinvolto diverse figure politiche e ha attirato l’attenzione sulla situazione politica locale.

Il pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 ha il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, situato in piazza Alfredo de Marsico ad Avellino, trasformarsi in un palcoscenico per il dibattito pubblico. Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia ha lanciato la rassegna Gymnasium – Edizione 2026, ponendo al centro dell’agenda il referendum sulla giustizia e le dinamiche della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative. L’incontro ha riunito figure istituzionali come Modestino Maria Iandoli, Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza, oltre a quattro accademici che hanno affrontato i quesiti referendari senza ricorrere a semplificazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino: referendum e tensioni nel centrodestra prima Articoli correlati Giustizia, referendum e tensioni nel centrodestra: Avellino tra dibattito e strategie elettoraliAl Carcere Borbonico il confronto sui quesiti referendari promosso da FdI, mentre i retroscena politici agitano la coalizione in vista delle... Referendum e tensioni nel centrodestra: Forza Italia sprona gli alleatiClima teso nelle riunioni di Forza Italia dedicate al referendum sulla separazione delle carriere. Tutti gli aggiornamenti su Avellino referendum e tensioni nel... Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia: Avellino sceglie il ring; Furgiuele e Cirielli difendono il Sì al Referendum Giustizia a Montoro; Referendum costituzionale, il centrosinistra unisce le forze contro la riforma; Referendum Costituzionale: grande partecipazione al gazebo M5S a Solofra per il NO. Referendum, oggi pomeriggio gazebo informativo di Rifondazione Comunista per il NoAVELLINO- Anche Rifondazione Comunista in campo per il No al Referendum del 22 e 23 marzo sull’ordinamento giudiziario e sull’Alta Corte di Giustizia. Un gazebo informativo lungo il Corso di Avellino. irpinianews.it Referendum, dibattito tra gli avvocati a sostegno delle ragioni del Si e del NoAVELLINO- Un dibattito tra le ragioni del Si e quelle del No al Referendum per la conferma della Riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’Alta Corte di Giustizia organizzato da La Comunità per Io ... irpinianews.it “Per i meriti conseguiti nel corso della sua carriera militare”: con queste parole l'Associazione Nazionale Commissariato Militare ha premiato il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito. L'evento al Circolo della Sta - facebook.com facebook Venezia Avellino 4 - 0 Dagasso, Autorete, Busio, Dagasso #usavellino1912 #Branco x.com