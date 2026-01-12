Presepi e scolaresche assenti il rammarico in una lettera | Una rinuncia alla nostra identità culturale

Gentili lettori, con questa lettera desideriamo esprimere il nostro rammarico per la scomparsa di presepi e visite scolastiche, che rappresentano un’importante espressione della nostra identità culturale. Invitiamo le istituzioni e le famiglie a valorizzare queste tradizioni, affinché possano tornare a far parte del percorso educativo dei giovani di Meldola, contribuendo alla conservazione del nostro patrimonio culturale e alla formazione delle future generazioni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.