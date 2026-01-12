Presepi e scolaresche assenti il rammarico in una lettera | Una rinuncia alla nostra identità culturale
Gentili lettori, con questa lettera desideriamo esprimere il nostro rammarico per la scomparsa di presepi e visite scolastiche, che rappresentano un’importante espressione della nostra identità culturale. Invitiamo le istituzioni e le famiglie a valorizzare queste tradizioni, affinché possano tornare a far parte del percorso educativo dei giovani di Meldola, contribuendo alla conservazione del nostro patrimonio culturale e alla formazione delle future generazioni.
Un appello affinchè “le tradizioni di Meldola tornino a essere parte integrante del percorso educativo dei nostri giovani”. In questo contesto si inserisce la riflessione di Davide Santandrea, presepista, regista cinematografico e promotore culturale, che con una lettera indirizzata alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Una lettera ad Acquaroli: Santori si dimette da presidente e rinuncia alla Svem
Leggi anche: Atletica, l’Italia rinuncia ai Mondiali di cross: azzurri assenti negli USA, ormai è diventata una costante
GRANDE SUCCESSO PER "I PRESEPI A TARANTO" E LA SERATA FINALE DELLA XXXVII EDIZIONE La XXXVII edizione de “I Presepi a Taranto” si è conclusa il 6 gennaio, con una serata finale intensa e partecipatissima nella Chiesa di San Pasquale Bayl - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.