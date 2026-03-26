Dallo schermo al palco, le composizioni di Paolo Buonvino arrivano sul palco del teatro di Agrigento. Le sue musiche, già protagoniste di numerosi film e serie tv, verranno eseguite dal vivo, offrendo al pubblico un'esperienza diversa rispetto alla visione su schermo. L’evento rappresenta una trasposizione delle sue colonne sonore in forma teatrale, con le musiche interpretate dal vivo.

Un viaggio tra cinema e musica dal vivo con le composizioni più amate del maestro siciliano: unica data in città il 10 aprile Le sue musiche hanno accompagnato alcune delle storie più amate del cinema e delle serie tv. Ora arrivano dal vivo ad Agrigento. Paolo Buonvino sarà protagonista al teatro Pirandello il 10 aprile alle 21 con il live “La musica oltre le storie”, uno spettacolo che trasforma le colonne sonore in un’esperienza immersiva tutta da ascoltare. Dopo il successo del tour estivo, il compositore siciliano torna nei teatri con un progetto che porta sul palco le sue opere più celebri in una veste nuova, liberate dalle immagini per cui sono nate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Dallo schermo al teatro: Paolo Buonvino porta al Pirandello le colonne sonore che emozionano

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