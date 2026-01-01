Il ritorno di Beppe Grillo sui social | Una politica in cui cambiano le sigle ma le facce sono sempre le stesse
Dopo un periodo di silenzio, Beppe Grillo torna sui social con un messaggio che richiama la sua tradizione di fine anno. In un contesto in cui le sigle politiche cambiano, ma le figure restano le stesse, il suo intervento invita a riflettere sul cambiamento e sulla continuità nel panorama politico italiano. Un ritorno che suscita interesse e spunti di discussione sui temi di attualità e partecipazione civica.
Beppe Grillo rispolvera la tradizione dei contro-messaggi di fine anno e, dopo un lungo silenzio - intercalato da post molto tematici e poco politici - si riaffaccia sui social. Lo fa, forse, proprio per motivare il suo silenzio, ma anche per sferrare una critica durissima alla politica fatta di «zombie» e alla giustizia «usata come una clava». A pervadere l’intero post, pubblicato su facebook. 🔗 Leggi su Feedpress.me
