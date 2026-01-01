Il ritorno di Beppe Grillo sui social | Una politica in cui cambiano le sigle ma le facce sono sempre le stesse

Dopo un periodo di silenzio, Beppe Grillo torna sui social con un messaggio che richiama la sua tradizione di fine anno. In un contesto in cui le sigle politiche cambiano, ma le figure restano le stesse, il suo intervento invita a riflettere sul cambiamento e sulla continuità nel panorama politico italiano. Un ritorno che suscita interesse e spunti di discussione sui temi di attualità e partecipazione civica.

Beppe Grillo e il messaggio di fine anno: "I politici sono zombie, la giustizia usata come clava" - Ma poi sono rimasto in silenzio perché le parole rischiano di diventare parte del rumore. ilfoglio.it

Grillo rompe il silenzio: “Il mio tempo non è ancora venuto”... e il ritorno non è escluso - Grillo torna a parlare e lancia un avvertimento al sistema: tra politica zombie, giustizia e silenzi carichi di futuro, il suo tempo potrebbe non essere finito. tag24.it

Beppe Grillo, il ritorno sul blog : "Politici Come zombie nei palazzi" - facebook.com facebook

Beppe Grillo, il ritorno sul blog : “Politici Come zombie nei palazzi” x.com

