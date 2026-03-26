Cosa si nasconde davvero dietro al fenomeno delle baby gang? E perché è importante evitare semplificazioni e allarmismo? Ne abbiamo parlato con Luca Dinatale psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione di promozione sociale ‘Gli Sdraiati’ che a Pavia ha avviato un’iniziativa dedicata

Negli ultimi tempi, il fenomeno delle baby gang, gruppi di adolescenti coinvolti in atti di violenza, vandalismo e microcriminalità, è diventato oggetto di discussione pubblica. Si parla di giovani spesso molto giovani che si riuniscono in gruppi e compiono azioni che destano preoccupazione. Un esperto del settore ha spiegato che per comprendere meglio il fenomeno è fondamentale analizzare le dinamiche e le motivazioni che portano i ragazzi a partecipare a queste attività.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Cosa si nasconde davvero dietro al fenomeno delle baby gang? E perché è importante evitare semplificazioni e allarmismo? Ne abbiamo parlato con Luca Dinatale, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione di promozione sociale ‘Gli Sdraiati’ che a Pavia ha avviato un’iniziativa dedicata Negli ultimi tempi il fenomeno delle cosiddette “baby gang” – gruppi di adolescenti, spesso giovanissimi, che si rendono protagonisti di episodi di violenza, vandalismo e microcriminalità – è spesso al centro del dibattito pubblico, generando allarmismo. Dietro all’etichetta, sin troppo facile da affibbiare, si nasconde però una realtà complessa, fatta di disagio sociale, fragilità educative e bisogni inascoltati. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosa si nasconde davvero dietro al fenomeno delle baby gang? E perché è importante evitare semplificazioni e allarmismo? Ne abbiamo parlato con Luca Dinatale, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione di promozione sociale ‘Gli Sdraiati’ che a Pavia ha avviato un’iniziativa dedicata Articoli correlati Cosa c’entra Cupido con San Valentino? Cosa si nasconde dietro al dio dell’amoreRegalare rose rosse o preparare una cena a lume di candela sono gesti d’amore comprensibili tutto l’anno, ma l’immagine di un bambino nudo e armato... Fondazione Onda ETS promuove uno speciale open day dedicato alla psoriasi, malattia cronica che interessa quasi due milioni di persone in Italia ma sulla quale manca ancora un’informazione adeguata. Ne abbiamo parlato con Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO - Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione CorazzaInteressa circa il 2-3% della popolazione generale, con un impatto profondo sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica. LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)