Cosa fare a Firenze questo weekend

Ecco un elenco degli eventi e delle iniziative più interessanti a Firenze e in provincia per il weekend del 16-17-18 gennaio 2026. Una guida semplice e completa per scoprire cosa fare in città durante il fine settimana, tra mostre, mercati e appuntamenti culturali.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 16-17 e 18 gennaio 2026.Fiera delle CascineIl Parco delle Cascine si prepara a ospitare due nuovi appuntamenti dedicati allo shopping all'aperto nelle domeniche del 18 gennaio e del 1° febbraio 2026. L'evento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Firenze Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Firenze Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cosa fare questo weekend a Firenze; Cosa fare a Firenze nei weekend di gennaio 2026; Dai mercatini vintage alle pattinaggio sul ghiaccio: gli eventi del weekend tra Firenze e dintorni; Fashion Vintage Night da Hard Rock Cafe. Dai mercatini vintage al pattinaggio sul ghiaccio: gli eventi del weekend tra Firenze e dintorni - Dal 28 novembre è aperto Florence on Ice: la ruota panoramica torna a girare alla Fortezza da Basso. 055firenze.it

Eventi, cosa fare nel fine settimana a Firenze tra mostre e mercatini - La Redazione di 055Firenze come ogni fine settimana riunisce fiere, mostre, mercatini, che potete trovare in giro per Firenze e di ... 055firenze.it

